Sport Equestri: Emanuele Gaudiano e Chalou tornano subito sul podio (Di martedì 14 luglio 2020) Super ripresa Sportiva per gli azzurri degli Sport Equestri: tra trasferte nazionali ed internazionali, i campioni dell’Equitazione si distinguono in numerose manifestazioni. A trainare i successi tricolore ci pensa l’appuntato dei Carabinieri Emanuele Gaudiano insieme al suo fantastico Chalou: il binomio – domenica 12 luglio – ha conquistato il terzo posto nel Gran Premio del CSI4* di St Tropez – Grimaud (Francia), grazie a due perfetti percorsi netti e il tempo di 40”20 impiegato per chiudere il veloce barrage. Ancora una prestigiosa prestazione di Emanuele Gaudiano, che proprio qualche settimana fa aveva ottenuto il terzo posto in un CSI3* sempre a Saint Tropez. Leggi su sportface

PitVincenzo : @longagnani Un tempo il consiglio era di darsi agli sport equestri - sara_montefiori : RT @FrancoFrattini: Leggo che nelle@riforma dello sport una norma direbbe finalmente te che i cavalli da@corsa@sono ATLETI al pari dei fant… - LaRegin87818789 : RT @FrancoFrattini: Leggo che nelle@riforma dello sport una norma direbbe finalmente te che i cavalli da@corsa@sono ATLETI al pari dei fant… - SavaDaiana : RT @FrancoFrattini: Leggo che nelle@riforma dello sport una norma direbbe finalmente te che i cavalli da@corsa@sono ATLETI al pari dei fant… - woodoow : RT @FrancoFrattini: Leggo che nelle@riforma dello sport una norma direbbe finalmente te che i cavalli da@corsa@sono ATLETI al pari dei fant… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Equestri Federazione Italiana Sport Equestri - FISE: le più importanti decisioni del Consiglio federale del 13 luglio FISE FISE: le più importanti decisioni del Consiglio federale del 13 luglio

Giornata di Consiglio federale oggi, lunedì 13 luglio, per la Federazione Italiana Sport Equestri. La prima e più importante decisione assunta è stata quella della convocazione della prossima tornata ...

Campionati Pony Dressage: il 14 luglio chiusura iscrizioni

La Federazione Italiana Sport Equestri ricorda che domani, martedì 14 luglio, scadranno le iscrizioni dei Campionati Italiani Pony, che si svolgeranno dal 27 al 29 luglio al C.I. Le Siepi di Cervia.

Giornata di Consiglio federale oggi, lunedì 13 luglio, per la Federazione Italiana Sport Equestri. La prima e più importante decisione assunta è stata quella della convocazione della prossima tornata ...La Federazione Italiana Sport Equestri ricorda che domani, martedì 14 luglio, scadranno le iscrizioni dei Campionati Italiani Pony, che si svolgeranno dal 27 al 29 luglio al C.I. Le Siepi di Cervia.