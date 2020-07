“Adesso parlo io!”. Raimondo Todaro rompe il silenzio: il ballerino non le manda a dire (Di martedì 14 luglio 2020) Non sono stati giorni facili per Raimondo Todaro ma alla fine il ballerino ha ritrovato la serenità. Dopo fiume di chiacchiere è uscito allo scoperto con la bellissima Paola Leonetti. Mentre Francesca Tocca ha di recente ufficializzato il suo legame con il ballerino di origini rumene Valentin Dumitru. Una settimana fa Raimondo Todaro era uscito allo scoperto con alcune foto su Chi, tra baci e abbracci che parlavano chiaro. Oggi il ballerino di Ballando con le Stelle ha deciso di rilasciare le prime dichiarazioni a Di Più Tv, nel numero in edicola da martedì 14 luglio 2020. “Mi chiede se sono nuovamente innamorato? Guardi, ora faccio la mia vita, le cose di cuore le tengo per me. Mi chiede se ho sofferto e mi sto riprendendo? Non mi va ... Leggi su caffeinamagazine

