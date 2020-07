AdP: riattivato servizio Gargano easy to reach con aeroporto di Bari (Di sabato 11 luglio 2020) (Teleborsa) – Aeroporti di Puglia comunica che è stato riattivato il servizio bus “Gargano easy to reach” che collega l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari con i principali centri turistici dello sperone d’Italia. Il servizio “Gargano easy to reach”, che sarà effettuato sino a tutto il 1° novembre p.v., oltre a migliorare sensibilmente il livello dell’offerta turistica regionale, va incontro alle esigenze degli operatori turistici di una delle più importanti destinazioni pugliesi. Il servizio di collegamento autobus, avviato per la prima volta nel 2012, si articola su quattro corse giornaliere e garantisce il miglior ... Leggi su quifinanza

