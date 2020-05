Nasa: Bezos e Musk vincono contratti per la spedizione sulla Luna (Di venerdì 1 maggio 2020) La Nasa ha selezionato tre colossi americani per progettare e sviluppare sistemi di atterraggio umano nell’ambito del programma Artemis sviluppato dall’Agenzia. Una di queste farà sbarcare la prima donna e il prossimo uomo sulla superficie della Luna entro il 2024. Lo ha reso noto la Nasa aggiungendo di essere sulla buona strada per un’esplorazione sostenibile della Luna da parte dell’uomo per la prima volta nella storia. Le società selezionate sono: Blue Origin, è la società finanziata da Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che sta sviluppando, tra gli altri progetti, l’Integrated Lander Vehicle (ILV), un lander a tre stadi che sarà lanciato sul suo nuovo Glenn Rocket System. Dynetics, una società di Huntsville, in Alabama, che sta sviluppando il Dynetics Human Landing System (DHLS), un’unica struttura che ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 1 maggio 2020) Laha selezionato tre colossi americani per progettare e sviluppare sistemi di atterraggio umano nell’ambito del programma Artemis sviluppato dall’Agenzia. Una di queste farà sbarcare la prima donna e il prossimo uomosuperficie dellaentro il 2024. Lo ha reso noto laaggiungendo di esserebuona strada per un’esplorazione sostenibile dellada parte dell’uomo per la prima volta nella storia. Le società selezionate sono: Blue Origin, è la società finanziata da Jeff, fondatore di Amazon, che sta sviluppando, tra gli altri progetti, l’Integrated Lander Vehicle (ILV), un lander a tre stadi che sarà lanciato sul suo nuovo Glenn Rocket System. Dynetics, una società di Huntsville, in Alabama, che sta sviluppando il Dynetics Human Landing System (DHLS), un’unica struttura che ...

