De Rossi e Totti, legame vero: «Quante litigate, ma poi…» (Di martedì 11 febbraio 2020) De Rossi e Totti, storia di un legame vero: «Abbiamo avuto sonore litigate, ma poi è sempre finita a risate. Vita non recitata» Quello tra Daniele De Rossi e Francesco Totti è un rapporto vero, autentico. I due hanno portato per tantissimi anni in alto la sRoma e ora si ritrovano entrambi lontani dai colori che hanno sempre amato. Nella sua intervista a GQ l’ex numero 16 ha parlato del loro legame: «Abbiamo giocato vent’anni assieme, ci siamo abbracciati dopo i gol, ci siamo frequentati fuori dal campo, abbiamo avuto anche delle sonore litigate, è capitato di non parlarci per un mese, pure l’anno scorso, ma poi è sempre finita a risate. Vita vera, non recitata». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

