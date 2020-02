Inter-Milan orario, tv, streaming: programma derby 9 febbraio, canale, probabili formazioni (Di sabato 8 febbraio 2020) Manca ormai solo un giorno al momento tanto atteso del derby di Milano n.172 in Serie A tra Inter e Milan, impegnate a San Siro nel posticipo serale della 23ma giornata del massimo campionato calcistico nazionale. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, stanno provando a rimanere in scia alla capolista Juventus per tenere in vita il sogno Scudetto mentre i rossoneri, trascinati dal neo-acquisto Zlatan Ibrahimovic, vanno a caccia dei 3 punti per tornare a vincere la stracittadina dopo un digiuno di sette incontri consecutivi (in Serie A) e per rientrare prepotentemente in corsa anche per la qualificazione alla prossima Champions League. Il derby tra Inter e Milan, in programma domenica 9 febbraio alle ore 20.45 sul terreno di gioco di San Siro, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 ed in diretta streaming su Sky Go. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con ... oasport

