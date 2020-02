"In Italia ridotta l'incidenza dei tumori: i nostri ricercatori vanno difesi con le unghie e con i denti" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti i nostri ricercatori Italiani e il nostro sistema sanitario nazionale: in Italia, per la prima volta, siamo riusciti a ridurre l’incidenza dei tumori, non solo la mortalità. Questo significa che alcuni tumori si riscontrano più raramente”: ad affermarlo ad HuffPost è Lucia Del Mastro, ricercatrice AIRC e Coordinatrice della Breast Unit dell’Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS a Genova. Rispetto all’allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che prevede un aumento del 60% dei casi di cancro nei prossimi vent’anni, l’oncologa Italiana è cauta: “Questa prospettiva riguarda soprattutto le aree meno sviluppate del pianeta e si realizzerà se non facciamo nulla, se lasciamo tutto così com’è oggi. Ma la ... huffingtonpost

