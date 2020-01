Luciano Ligabue torna live da aprile con un tour europeo (Di sabato 25 gennaio 2020) E' proprio il Liga a dare l'annuncio. In attesa di "30 anni in un giorno", l evento live in data unica il 12 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), che ha già registrato il sold out con 100.000 biglietti venduti, Luciano Ligabue da aprile tornerà a esibirsi nelle principali città europee con il tour "EUROPE 2020". Prima tappa sarà quella del 23 aprile alla Melkweg di Amsterdam a cui seguiranno Londra (il 26 aprile allo Shepherd's Bush Empire), Parigi (il 28 aprile al Bataclan), Bruxelles (l 1 maggio al Cirque Royal), Monaco di Baviera (il 5 maggio alla Muffathalle), Stoccarda (il 7 maggio al LKA Longhorn) e a Barcellona (il 9 maggio al Razzmatazz).Inoltre, il 19 luglio Ligabue si esibirà a Locarno in occasione del Moon & Stars Festival 2020. Queste 8 date saranno gli unici appuntamenti live di Luciano Ligabue prima di "30 anni in un giorno", uno degli eventi più ... ilfogliettone

ItaliaCharleroi : Ora in onda: Luciano Ligabue - Ciò che rimane di noi 2013 su Radio Italia Charleroi - Saralamalfa89 : Luciano Ligabue, “30 anni in un giorno” è sold out - MontiFrancy82 : @Ligabue da aprile tornerà a esibirsi nelle principali città europee con il tour “EUROPE 2020”… -