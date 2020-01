Scuola, si tratta per nuove regole per gli scioperi. Dal tetto massimo all’obbligo di vigilanza dei docenti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) nuove regole per gli scioperi del comparto Scuola proclamati dalle organizzazioni sindacali. Sul tavolo della trattativa tra sindacati e Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) c’è la revisione degli accordi esistenti. Un cambiamento che potrebbe portare presto a delle consistenti novità. Ad annunciarle è “La Tecnica della Scuola”. Secondo la rivista tra le proposte dell’Agenzia vi sarebbe quella di cambiare la definizione del tetto massimo di scioperi: l’Aran chiederebbe “che questa soglia venga riferita non al singolo lavoratore ma alla classe con il risultato che, superata la soglia, il divieto di sciopero si estenderebbe a tutti i docenti che prestano servizio in quella classe”. Una proposta che la Cgil respinge da subito in maniera netta “perché andrebbe a burocratizzare ancor più la questione. Noi – spiega Francesca Ruocco, segretaria con ... ilfattoquotidiano

