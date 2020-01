Tennis, al via gli Australian Open: montepremi da record (Di lunedì 20 gennaio 2020) La stagione 2020 degli Slam è al via: sono cominciati ufficialmente gli Australian Open, il primo dei quattro tornei Tennistici più importanti al mondo. E con un montepremi da record, in linea con Wimbledon e Roland Garros. Nel 2020 infatti il torneo sul cemento di Melbourne distribuirà complessivamente 71 milioni di dollari Australiani, pari a … L'articolo Tennis, al via gli Australian Open: montepremi da record calcioefinanza

stefanorizzato : Giocava a calcio, ma non sapeva perdere. Ha provato il tennis, ma rompeva troppe racchette. In bici direi che se la… - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Tennis, al via gli Australian Open: montepremi da record: La stagione 2020 degli Slam è al via… - SP0RTNext : Tennis, al via gli Australian Open: montepremi da record -