Comprano borragine e la mangiano, ma è una pianta velenosa: mamma e figlia gravi a Palermo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Scambiano mandragora per borragine: madre e figlia ricoverate in gravi condizioni a Palermo Due donne sono ricoverate in gravi condizioni a Palermo dopo aver ingerito mandragora, un’erba che contiene sostanze velenose, scambiandola per borragine. Le due, madre e figlia di 72 e 56 anni, si trovano negli ospedali Buccheri La Ferla e Villa Sofia, di Palermo. Le due si sono presentate in ospedale con i classici sintomi dell’avvelenamento: confusione mentale, vertigini, nausea, diarrea e malessere generale. Il centro antiveleni di Pavia, dopo una ricerca nel database, ha indicato l’ospedale di Cefalù per l’antidoto, che è stato prelevato da una volante della polizia stradale di Buonfornello. Così le donne sono state salvate. La verdura era stata acquistata da un ambulante, che ora è ricercato dai carabinieri. La madre è stata intubata mentre la figlia è meno ... tpi

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Comprano borragine da un ambulante ma è mandragora, mamma e figlia gravi a #Palermo - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Comprano borragine da un ambulante ma è mandragora, mamma e figlia gravi a #Palermo - RassegnaZampa : Comprano borragine da un ambulante ma è mandragora, mamma e figlia gravi a #Palermo -