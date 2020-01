Potenza, aggredita in strada perché lesbica: «Le persone come te devono morire» (Di sabato 18 gennaio 2020) Una ragazza è stata aggredita e picchiata in strada a Potenza soltanto perché lesbica. L’ennesimo episodio di violenza omofobica è avvenuto lo scorso mercoledì 15 gennaio 2020. La giovane stava passeggiando tranquillamente per le vie della sua città, ascoltando della musica, quando è stata accerchiata da due ragazzini di “probabile inclinazione fascista”. A raccontare quanto accaduto la stessa vittima su Facebook: la testimonianza è stata raccolta da FanPage. Potenza, aggredita in strada perché lesbica: «Le persone come te devono morire» «Ero indecisa sul rendere pubblico o meno ciò che mi è accaduto, ma ho deciso di farlo perché non si ripeta mai più una cosa simile», esordisce così su Facebook Giulia Ventura, che ha scelto sui social di raccontare l’aggressione subita qualche giorno fa: «Era mercoledì sera, cammino a piedi, in questa meravigliosa città di ... Leggi la notizia su urbanpost

