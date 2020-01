Rifiuti: Lega, ‘extra costi Rap, a Palermo rischio aumento Tari 2020’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – “Per il 2020 i palermitani rischiano concretamente di vedersi aumentata la Tari”. A lanciare l’allarme sono il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile Igor Gelarda e il vicepresidente della commissione Attività produttive Alessandro Anello che individuano nell’aumento della tassa sui Rifiuti una possibile strategia adottata dall’amministrazione per far fronte agli extra costi sostenuti dalla Rap per portare i Rifiuti fuori Palermo. “Oggi, in Consiglio comunale – raccontano – alla presenza dell’assessore Catania, abbiamo affrontato il problema degli oltre 10 milioni di extra costi sostenuti nel 2019 dalla Rap. Una cifra esorbitante dovuta al fatto che siamo costretti, per la saturazione della discarica di Bellolampo, ad ‘esportare’ la nostra spazzatura in Sicilia orientale. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Giusepp42655318 : @nzingaretti Le discariche di rifiuti tossici rosse non sanno più come spargere fango contro la LEGA - caterino_teresa : RT @ale_ieva: LA LEGGE #SALVAMARE È STATA APPROVATA ALLA CAMERA: 242 a favore, si astengono #Lega, #Fi e #FdI. Un primo passo per liberare… - OscarAiello : RT @caltalive: Con lo slogan #stopaumentotari si è tenuta la conferenza stampa di questa mattina organizzata dalla sezione della Lega Salvi… -