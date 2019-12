Milano | la brusca frenata in metrò | i passeggeri scaraventati a terra

Leggi la notizia su corriere

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Le immagini del video sono state girate all’interno di un convoglio il 6 dicembre a San Babila. All’improvviso si vede unae le persone scaraventate per: alla fine risultano otto feriti

milanomagazine : Milano, brusca frenata della metro: VIDEO. Atm modifica i sistemi della Linea Rossa - - OttoVola : @matteosalvinimi Vedi Mattè perché mi stai sulle palle? Non hai speso una parola su sto fatto! Se era successo alla… - OttoVola : RT @Virus1979C: #RaggiDimettiti Milano, il video della brusca frenata in metrò che ha fatto 8 feriti: i passeggeri volano in aria https:/… -