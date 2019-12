LIVE Biathlon | 7 5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Lisa Vittozzi parte male

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Non sbaglia a terra nemmeno Tandrevold, che è quinta a 8″8 da Herrmann. 14.29 Partita Dorothea Wierer, intanto arriva il 5/5 della tedesca Herrmann, che va in testa con 2″6 su Davidova. 14.27 5/5 per la francese Simon, è quarta a 7″6 dopo il primo poligono. 14.26 Importante errore a terra anche per la svedese Hanna Oeberg, peraltro lenta nel rilasciare i colpi. 14.24 Non sbaglia Davidova, è in testa al primo poligono con 3″5 su Charvatova.paga ben 31″5. 14.23 Pesantissimo errore a terra per, che poi deve anche ricaricare una cartuccia. 14.23 Partita la norvegese Tandrevold. 14.22 5/5 a terra per la ceca Charvatova. 14.22 Mostruosa Davidova, 8″1 sudopo appena 1500 metri! 14.20 Dopo 1,5 kmin testa con 4″9 su Charvatova, ma attendiamo Davidova. 14.19 ...

InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: si incomincia col SuperG, Dominik Paris all’attacco! - zazoomblog : LIVE Biathlon 7.5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: Dorothea Wierer a caccia della vittoria! - #Biathlon #Grand… - zazoomblog : LIVE Biathlon 7.5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: Dorothea Wierer vuole la vittoria Vittozzi deve rialzarsi -… -