Ambiente | ENEA capofila del progetto UE per la bonifica Mar Piccolo a Taranto

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sperimentare una tecnologia innovativa, rispettosa dell’ecosistema, a basso costo e di facile utilizzo, per ladi acque e sedimenti contaminati da metalli pesanti nel Mardi. È questo l’obiettivo deleuropeo Life4Mar, che vede l’di un team che comprende IRSA-CNR, Comune di, Genelab e Nova Consulting. Ildisi basa su un impianto mobile, situato nel primo seno del Marvicino al quartiere Tamburi, in grado di agire su una superficie marina di circa 3.000 mq. In prima battuta il sedimento viene convogliato all’interno di un sistema di trattamento basato sulla microfiltrazione a membrana; una volta rimossa la frazione particellare, l’impianto restituisce acqua decontaminata, mentre una parte della frazione in cui sono presenti gli inquinanti viene avviata a un trattamento di risanamento ...

