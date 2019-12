Futuro Ancelotti | tutto dipende da dove si incontrerà con ADL

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019) ULTIMISSIME – Tecnico appeso ad un filo, riflessioni in corso e luogo dell’incontro decisivo. Ildiè ancorada scrivere Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione e dalle indiscrezioni che emergono direttamente dall’ambiente Napoli, ildi Carloè ancora appeso ad un filo. La mancanza di dichiarazioni ufficiali su quanto sta avvenendo intorno al tecnico è un chiaro segnale che sono in corso delle riflessioni. Il tecnico di Reggiolo che in conferenza stampa ha detto che ”non ha decisioni da prendere”, a questo punto aspetta.rà dal luogo dell’incontro Moltorà dal luogo dell’incontro che si terrà domani. Qualora infattisse raggiungere ADL negli studi di Filmauro, è più probabile che il mister partenopeo possa andare incontro ad una rescissione consensuale. Qualora ...

