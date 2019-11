Emergenza maltempo in Toscana | a Grosseto in gommone per le strade

Maltempo Toscana : dichiarato lo stato di Emergenza regionale : A seguito all’ondata di Maltempo è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale in Toscana: è quanto fatto dalla Giunta regionale, su proposta del presidente Enrico Rossi, in apertura della seduta di questa mattina. La dichiarazione consentirà anche di chiedere al governo un’analoga dichiarazione di emergenza nazionale, consentendo così di attivare finanziamenti e di velocizzare le procedure a favore sia dei soggetti pubblici che ...

Maltempo : frana nell’Oltrepo’ Pavese - Emergenza e strada chiusa : Il Maltempo non ha dato tregua all’Oltrepo’ Pavese che nel primo pomeriggio di oggi ha fatto i conti con una frana nella zona montana a Varzi (Pavia). I detriti hanno invaso la strada provinciale 91 che collega Varzi alla localita’ Castellaro, vicino alla frazione Monteforte. L'articolo Maltempo: frana nell’Oltrepo’ Pavese, emergenza e strada chiusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Di Maio : “Non solo Venezia. Nelle prossime stati d’Emergenza richiesti da regioni e comuni” : “La stessa attenzione che è stata data a Venezia va data a tutte le altre città e regioni colpite dal Maltempo. E’ incredibile che non si stia parlando che Matera, capitale della Cultura 2019, sia stata colpita dal Maltempo e nessuno ne sta parlando”. Lo dice Luigi Di Maio parlando con i giornalisti ad Acerra. “Ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro, che segue dossier” su Maltempo per la presidenza del ...

Maltempo - Fraccaro : “Pronti a stato d’Emergenza per le regioni del Centro-Sud” : “Il Governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud. Il Maltempo ha colpito duramente Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Marche oltre a Friuli Venezia Giulia, Liguria e il resto del Veneto. Matera è stata flagellata da un nubifragio che ha ...

Maltempo : Fraccaro - ‘pronti a stato Emergenza anche per altre zone d’Italia’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud”. Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.“Il Maltempo – ricorda – ha colpito duramente Basilicata, Puglia, ...

Maltempo Liguria - Toti : “In arrivo stato di Emergenza per le zone colpite” : “Le schede per il Dipartimento di Protezione civile nazionale sono state chiuse ieri e trasmesse a Roma. Credo che nel prossimo Consiglio dei ministri utile verrà approvato lo stato di emergenza sia per queste valli sia per il resto del territorio colpito dal Maltempo delle scorse settimane“, ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che oggi, insieme all’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, ha incontrato i ...

Maltempo in Alto Adige - disagi per l’Emergenza neve : blackout e strade chiuse. FOTO : Il brutto tempo sull'Italia colpisce anche alcune zone del Trentino Alto Adige. Diversi interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti. Nella notte senza luce 60mila persone, poi scese a 13mila . Per alcune ore bloccata ferrovia Brennero, chiuse molte valli

Maltempo - Nucera : “Ok Venezia - ma la Calabria? Siamo in Emergenza” : “In Calabria si fa la conta dei danni causati dal Maltempo. Nel frattempo il Governo è troppo impegnato altrove per prestare attenzione ad una regione che, lentamente, affonda. Da Melito Porto Salvo a Cariati, tutta la costa ionica della Calabria ha subito ingenti danni. Le forti mareggiate hanno raggiunto i centri abitati, hanno distrutto meravigliose strade simbolo del turismo estivo. Il Maltempo ha, inoltre, creato danni alle aziende, ...

Maltempo - Bardi : “Chiesto lo stato d’Emergenza per la Basilicata” : Il presidente della Regione Vito Bardi ha sentito telefonicamente il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla situazione di grave emergenza che si è verificata a seguito del Maltempo che ha devastato nei giorni scorsi Metapontino e Materano. Bardi ha evidenziato che interi comparti produttivi sono stati messi in ginocchio. La Regione nei prossimi giorni quantificherà i danni subiti dagli operatori nei vari settori. Il ministro, a nome del ...

Maltempo : il Cdm pronto a valutare lo stato di Emergenza anche Matera : Si è discusso anche dei danni provocati a Matera dal Maltempo, nella riunione appena terminata del Consiglio dei ministri. A quanto si apprende, il ministro Roberto Speranza avrebbe sollecitato la massima attenzione per la città, capitale europea della cultura, e al territorio metapontino. E sarebbe emersa la disponibilità del governo ad affrontare il dossier, non appena arrivasse la richiesta formale della Regione Basilicata di dichiarare lo ...

**Maltempo : Conte - ‘stato Emergenza anche per Alessandria - 17 mln stanziati’** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Ok allo stato di emergenza anche per Alessandria, colpita dal maltempo a ottobre, 17 milioni stanziati. Oggi ho voluto sentire anche il sindaco di Matera per avere aggiornamenti. Dal governo massima attenzione a tutte le comunità interessate dagli eventi meteorologici di questi giorni”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo **Maltempo: Conte, ‘stato ...

