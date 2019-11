Daniela Fatarella nuovo direttore generale di Save the children in Italia

Fonte : repubblica

(Di venerdì 15 novembre 2019) Per la prima volta una donna al vertice dell'organizzazione che conta 400.000 donatori. Dall'1 gennaio succede a Valerio Neri

