Giovane ucciso a Roma | i due fermati non rispondono al Gip

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Ottobre : Lo sciacallo. Vilipendio di cadavere. Roma - Giovane difende la fidanzata scippata e viene ucciso : Capitale Un colpo alla nuca a freddo: Luca morto per pochi euro Roma – Davanti a un pub, mercoledì sera in due aggrediscono “per la borsa” Anastasia. Il ragazzo reagisce: viene ucciso da un proiettile sparato alle spalle di Vincenzo Bisbiglia Squadra che perde di Marco Travaglio Da quando il procuratore Giuseppe Pignatone ha raggiunto la meritata pensione, non si fa che invocare per la Procura di Roma la massima “continuità” con ...

Strage di Kitzbuhel - il Giovane alla polizia : «Ho appena ucciso 5 persone» : Strage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseStrage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseStrage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseStrage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseStrage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseCinque persone sono state uccise nella notte del 6 ottobre nella loro villetta di Kitzbuhel, la famosa stazione sciistica del Tirolo austriaco. Secondo le prime informazioni l’autore della Strage sarebbe un giovane che si è costituito all’alba ...

Imma Tataranni - la 2^ puntata in replica su Rai Play : viene ucciso un Giovane di Nova Siri : Dopo l'ottimo risultato d'ascolti della scorsa settimana, ritorna sulla rete ammiraglia una delle serie più attese di questo autunno televisivo, "Imma Tataranni - Sostituto procuratore". Domenica 29 settembre, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 la seconda puntata della prima stagione della serie, "Come piante tra i sassi", in cui la protagonista, Imma, è stata costretta ad indagare sulla morte di un giovane di Nova Siri. La ...

Brindisi - Giovane ucciso da tre colpi d'arma da fuoco alla testa sotto il portone di casa : Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa (10 settembre) a Brindisi, precisamente al quartiere Perrino, dove un giovane ragazzo di 19 anni, Giampiero Carvone, è stato ucciso da tre colpi d'arma da fuoco che lo hanno colpito in testa. Il Carvone quando è stato raggiunto dai proiettili, partiti da una pistola calibro 7,65, si trovava sotto il portone della propria abitazione, situata quest'ultima in via Tevere. Sul posto si è ...

Brindisi - Giovane di soli 19 anni ucciso nella notte - freddato con tre colpi alla testa : Agguato nella notte al rione Perrino a Brindisi. Un 19 enne pregiudicato è stato freddato con tre colpi alla testa. La vittima si chiamava Giampiero Carvone e era noto alle forze dell’ordini per precedenti per furto. Il ragazzo è stato ferito mortalmente nei pressi della sua abitazione in via Tevere. Trasportato al vicino ospedale è deceduto nella notte . I medici hanno fatto di tutto di salvarlo con un lungo intervento che però ...

Giovane travolto e ucciso da un treno - un testimone : "Ridevano di lui" : La denuncia di un fotografo che ha assistito alla tragedia: "C'erano alcuni ragazzi che sogghignavano, dicevano 'che cretino'"

Marco Vannini - la decisione del sindaco nel ricordo del Giovane ucciso a 20 anni : Un teatro per i giovani nel nome di “Marco Vannini”. Così si chiamerà il nuovo centro polifunzionale di via Yvon De Begnac di Ladispoli e sarà dedicato proprio alla memoria del giovan ucciso a 20 anni, il 18 maggio del 2015, con un colpo di pistola esploso nella casa dei genitori della sua fidanzata, Martina Ciontoli. La giunta comunale di Palazzo Falcone ha approvato la delibera all’unanimità.\\ adsensesi ”Prima di procedere in tal ...

Bologna - ucciso un Giovane dopo la lite col vicino : fermato 58enne - salvato dal linciaggio : È successo in via Frati, fermato un 58enne vicino di casa della vittima. L'accoltellamento al culmine di un litigio per futili motivi. Il presunto assassino sarebbe stato aggredito a bastonate dai parenti del 28enne e salvato dalla loro furia proprio dall'arrivo della polizia.Continua a leggere