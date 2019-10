Fitbit Versa 2 è arrivato in Italia ed è già disponibile all’acquisto su Amazon

Fitbit Versa 2 è il nuovo smartwatch da 200 euro che supporta Spotify e Amazon Alexa : Fitbit compie un salto in avanti nella produzione di smartwatch di fascia alta con il nuovo Versa 2, che è già prenotabile sul sito ufficiale con prezzi di 199,95 euro per la versione standard e di 229,95 euro per la Special Edition. I miglioramenti rispetto alla versione attuale sono molti. Il primo è l’introduzione di uno schermo AMOLED che può rimanere sempre attivo, per guardare dati e statistiche in tempo reale durante gli ...

Ecco Fitbit Versa 2 - lo smartwatch per il benessere e la forma fisica : È ufficiale Fitbit Versa 2, il nuovo smartwatch del produttore americano, un prodotto dedicato a chi cerca di mantenersi in forma strizzando l'occhio alla tecnologia. L'articolo Ecco Fitbit Versa 2, lo smartwatch per il benessere e la forma fisica proviene da TuttoAndroid.

Ecco altri dettagli tecnici e render dello smartwatch Fitbit Versa 2 - comparso su Amazon : Oggi sono emersi nuovi dettagli tecnici dello smartwatch Fitbit Versa 2 che impiega un nuovo pannello AMOLED più piccolo da 1,1 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel che dovrebbe ridurre i consumi energetici. L'articolo Ecco altri dettagli tecnici e render dello smartwatch Fitbit Versa 2, comparso su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Ecco altri dettagli tecnici del nuovo smartwatch Fitbit Versa 2 : Oggi sono emersi nuovi dettagli tecnici dello smartwatch Fitbit Versa 2 che impiega un nuovo pannello AMOLED più piccolo da 1,1 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel che dovrebbe ridurre i consumi energetici. La cassa rimane a 41 mm, ma il design è più arrotondato rispetto al modello precedente, inoltre il logo Fitbit scompare dalla vista frontale. L'articolo Ecco altri dettagli tecnici del nuovo smartwatch Fitbit Versa 2 proviene da ...