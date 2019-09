Al via il nuovo servizio OpelConnect

Il nuovo trailer di El Camino : continua il viaggio di Jesse Pinkman dopo Breaking Bad : Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di El Camino, il lungometraggio di Vince Gilligan che segue le orme dell’ormai famoso Breaking Bad. Il film vede come protagonista Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo lo scontro a fuoco che ha posto fine alla vita dell’insegnante trasformato in boss, Walter White (Bryan Cranston). Questo secondo teaser non aggiunge ulteriori dettagli: vediamo Jesse dopo gli eventi del finale della serie Breaking Bad ...

Ciclismo – Un nuovo caso doping colpisce l’Italia : la campionessa europea marathon Fumagalli sospesa in via cautelare : Mara Fumagalli nei guai: la ciclista azzurra sospesa in via cautelare per problemi legati al doping Problemi per la campionessa europea marathon: l’italiana Mara Fumagalli è stata sospesa in via cautelare oggi per problemi legati al doping. L’azzurra, tesserata FCI, è stata dichiarata positiva dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping.L'articolo Ciclismo – Un nuovo caso doping colpisce l’Italia: la ...

Rosy Abate 2 - seconda stagione al via : Rosy riabbraccia il figlio ma ha un nuovo nemico - anticipazioni prima puntata : Non c’è pace per Rosy Abate: dopo 6 anni esce dal carcere e riabbraccia il figlio Leonardo da cui si era dovuta separare al termine della prima stagione ma la gioia dura poco perché la regina di Palermo deve subito fare i conti con un nuovo nemico, il più insidioso che abbia mai trovato sul proprio cammino. Dopo mesi di attesa alleviata unicamente dalle repliche della prima stagione trasmesse quest’estate finalmente i fan della serie ...

via libera parlamento Ue a Lagarde - nuovo presidente della Bce : Christine Lagarde ha ottenuto l'approvazione del parlamento europeo per essere la prossima presidente della BCE.

Eni avvia la produzione di un nuovo giacimento nell’offshore dell’Egitto : Eni annuncia di aver avviato con successo la produzione del giacimento a gas di Baltim South West, nell’offshore dell’Egitto. Il campo, scoperto da Eni nel giugno 2016, entra in produzione in un tempo record, a soli 19 mesi dalla decisione finale d’investimento (FID) approvata a gennaio 2018. Questo risultato conferma ulteriormente il successo della strategia adottata da Eni e la sua capacità realizzativa nel perseguire un approccio fast ...

Roma. Piscina viale Giustiniano Imperatore : nuovo concessionario : La grande Piscina comunale di viale Giustiniano Imperatore in zona Garbatella-San Paolo, finora gestito dalla società Lazio Nuoto, avrà a

Alessandro Borghese Kitchen Duel - al via il nuovo cooking di SkyUno (che debutta contro Cracco) : nuovo cooking show per Alessandro Borghese che debutta con Kitchen Duel proprio oggi, lunedì 16 settembre 2019, alle 19.40 su SkyUno: 20 puntate di questo nuovo format ideato e prodotto da Level 33 e AB Normal.prosegui la letturaAlessandro Borghese Kitchen Duel, al via il nuovo cooking di SkyUno (che debutta contro Cracco) pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2019 11:09.

Pontida - al via il raduno leghista. Dal palco deputato insulta Mattarella : “Mi fa schifo”. Eletto il nuovo coordinatore dei giovani : “Posso dirlo? Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo! Mi fa schifo chi non tiene in conto del 34% dei cittadini”. Così il deputato Vito Comencini dal palco dell’assemblea della Lega giovani a Pontida. Parole che aprono l’annuale raduno degli attivisti del partito, iniziato proprio con l’iniziativa rivolta ai più giovani, e che fanno discutere. Tanti i partecipanti già arrivati oggi, ma il record è previsto ...

Riparte il QE della Bce - 20 mld al mese : via a un nuovo maxi prestito alle banche : La Banca centrale europea ha inoltre tagliato il tasso su depositi a -0,50%. Invariati tasso principale a 0% e su prestiti marginali a 0,25%

Nella Mia Cucina – Una Ricetta Con Cracco - il nuovo cooking show di Rai2 al via a settembre : Carlo Cracco torna in TV e lo fa per il nuovo cooking show di Rai2 al via lunedì 16 settembre. Nella Mia Cucina - Una Ricetta Con Carlo Cracco andrà in onda dal lunedì al venerdì per venti puntaiozte. Al timone lo Chef pluristellato Carlo Cracco e la web creator Camihawke. Un Branded Entertainment Content, così è stato definito dalla Rai, in quanto prevede la presenza di Scavolini e la co-produzione di Zerostories e RAI ...

Leroy Merlin investe 7 milioni e assume 170 persone per il nuovo store a Roma sulla via Salaria : Lo store è il primo dell’azienda all’interno del grande raccordo anulare e occuperà una superficie di 7.500 metri quadrati

Esplorazione spaziale : nuovo viaggio al centro della Terra : Sei astronauti, cinque agenzie spaziali e un nuovo inizio nei mondi sotTerranei per prepararsi a vivere su altri pianeti. L’ultima avventura di addestramento dell’ESA fornirà ad un equipaggio internazionale le tecniche per esplorare terreni finora inesplorati sulla luna e su Marte, questa volta con particolare attenzione alla ricerca dell’acqua. Il corso di addestramento CAVES porta gli astronauti nel cuore della Terra per ...