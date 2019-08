Una lunga militanza nell’esercito della Competenza L’eredità di Saccomanni

ATP Montreal – Una battaglia lunga 3 ore con tanto di sosta per pioggia : Nishikori si arrende a Gasquet al terzo set : Richard Gasquet batte Kei Nishikori ai sedicesimi dell’ATP di Montreal: il tennista francese trionfa dopo 3 ore ed una pausa per pioggia Sono servite 3 ore e 8 minuti di gioco a Richard Gasquet per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. E se vi sembra un minutaggio spropositato, sappiate che il match è iniziato poco dopo le 18 e si è concluso nella tarda nottata italiana, dopo oltre 5 ore complessive, a ...

Paola Marella : Dopo Una lunga battaglia ho sconfitto il male : Paola Marella ha voluto raccontare il periodo difficile che ha dovuto attraversare nella sua vita, la malattia è stata affrontata con tanta forza, e lei stessa mostra la cicatrice che ha sul seno e che racconta una battaglia vinta contro il male, oggi la Marella si sta godendo le vacanze a Formentera insieme a tutta la famiglia. Su “Instagram” condivide gli scatti che raccontano le sue giornate e tra le tante foto anche una in costume in cui la ...

Continua il sodalizio fra Antonella Clerici e la Rai : "Ho deciso di credere ad Una lunga storia d'amore che dura da 33 anni" : Nessuna rottura, nessun distacco. Antonella Clerici non vuole tagliare i ponti con la Rai. Un rapporto messo a repentaglio nelle ultime settimane dopo un'assenza di peso nei palinsesti Rai 2019/20 e quindi la mancanza di nuovi progetti, la cancellazione di Sanremo Young e l'intervista-sfogo nella quale critica il direttore di Rai 1, Teresa de Santis. I retroscena di Blogo: Antonella Clerici e Rai ...

Laura Pausini - Una vacanza lunga due anni? La cantante svela la verità : Laura Pausini va in vacanza per due anni? La cantante rivela la verità Si concluderà domani, 1°Agosto, il Laura Biagio Stadi Tour” il lungo piano bar, così l’hanno definito loro, che i due artisti hanno voluto portare negli stadi di quasi tutta Italia. Le due grandi voci della musica italiana chiuderanno questo viaggio a Cagliari, […] L'articolo Laura Pausini, una vacanza lunga due anni? La cantante svela la verità proviene da ...

Tennis - ATP 500 Washington 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Tsonga supera Schnur - Fratangelo elimina Karlovic in Una lunga battaglia : Si sono disputati, in una giornata parzialmente disturbata anche dalla pioggia, diversi match di primo turno nella giornata d’apertura del tabellone principale dell’ATP 500 di Washington. Dieci incontri maschili danno il via al Citi Open, con la battaglia più incerta arrivata tra l’americano Bjorn Fratangelo e il croato Ivo Karlovic: a vincere è il ventiseienne nato a Pittsburgh per 6-4 6-7(14) 7-6(5), staccando il biglietto ...

Dietro le false pec dell’Inps c’è Una lunga campagna di attacchi hacker : (foto: Stefano Guidi/LightRocket via Getty Images) La nuova campagna di phishing che, tramite posta elettronica certificata, consegna dei messaggi nei quali sono riportate false comunicazioni di addebito da parte dell’Inps è una variante della campagna sLoad già precedentemente attiva. Le email fanno parte di una campagna di phishing che ha lo scopo di far accedere le potenziali vittime al collegamento identificato nel messaggio con la frase ...

La possibilità di uno scambio Icardi-Milik resta aperta per la Gazzetta. Sarà Una lunga estate : Il Napoli continua a lavorare sotto traccia per Mauro Icardi. Anzi più che lavorare, come scriva la Gazzetta dello Sport, il Napoli aspetta. Perché la battaglia che si gioca con la Juve è una guerra di nervi e di attese. Agosto Sarà lungo e caldissimo su questi fronti e bisognerà stare attenti agli effetti domino. Perché quando salterà lo stallo messicano – con l’Inter bloccata da Icardi, la Juve da Higuain e la Roma da Dzeko – ecco ...

Ilaria Occhini e Raffaele La Capria : Una storia d’amore lunga 60 anni : La storia d'amore tra la scomparsa Ilaria Occhini e lo scrittore Raffaele La Capria è durata 58 anni, da quel lontano 1961 quando Dudù aprì lo sportello e la vide in tutta la sua bellezza. Insieme andarono a Positano e così iniziarono gli anni scintillanti della loro relazione: Goffredo Parise fu il loro testimone di nozze.Continua a leggere

Innovazione - tra Cina e Italia Una settimana lunga 10 anni : L'asse mondiale dell'Innovazione si sta spostando a Est e la Cina è il motore di questo storico cambiamento di rotta. Lo scenario non è frutto di un cambiamento improvviso e, pur senza scomodare Fernand Braduelle, si può dire che la cavalcata del Dragone va iscritta nella “longue durée”. Il successo della Cina è merito della Cina ma è anche frutto del rallentamento decennale dell'Europa, oggi la parte del mondo che ha meno fiducia nella ricerca ...

La chiave per Una vita lunga e felice è nei 5 segreti delle popolazioni delle Zone Blu - le più longeve della Terra : Molti si chiederanno come vivere al meglio, quali comportamenti seguire per migliorare se stessi e avere una vita lunga e felice. Alcuni avranno anche sentito parlare delle cosiddette Zone Blu, dalle quali forse possono arrivare dei consigli utili per chi si pone questi interrogativi. Le Zone Blu sono quelle aree che identificano le popolazioni più longeve del pianeta. Sono 5 e includono: la Sardegna (in particolare la provincia di Nuoro), ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Paolo Lorenzi vince Una maratona lunga oltre tre ore e va al secondo turno : Dopo una battaglia lunga tre ore ed undici minuti Paolo Lorenzi piega la resistenza del qualificato tedesco Peter Torebko e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Umago: sulla terra battuta croata l’azzurro si impone in rimonta per 5-7 6-4 7-6 (3) ed affronterà la testa di serie numero 3, il serbo Laslo Djere. Nel primo set l’azzurro parte male, perdendo il servizio a 15 in apertura e vedendo subito l’avversario ...

Lega : procuratore Greco - indagine lunga - nessUna necessità di sentire Salvini : Non c'è necessità da parte della procura milanese di sentire Matteo Salvini nell'ambito dell'indagine sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Lo ha affermato il procuratore Francesco Greco. "Assolutamente no", ha risposto alla domanda dei giornalisti". "Le indagini sono lunghe, laboriose, complesse, internazionali", ha aggiunto, specificando che oggi non sono previsti interrogatori ma solo "un confronto di idee tra i ...

Una lunga lettera per dire grazie - Mihajlovic a cuore aperto : “so di non essere solo in questa battaglia” : L’allenatore del Bologna ha scritto una lunga lettera per dire grazie a tutti coloro che gli hanno dimostrato vicinanza e affetto Una lettera scritta con il cuore, un ringraziamento sentito e commosso per tutti coloro che gli hanno dimostrato vicinanza in questo difficile momento. Sinisa Mihajlovic ha voluto inviare il proprio ‘grazie’ a coloro i quali hanno speso anche un minuto del proprio tempo per augurargli una ...