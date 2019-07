Corsera | l’Inter lascia a casa Icardi e vola a Singapore senza attaccante ma con lo chef

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Curiosa per non dire al limite dell’assurdo la situazione dell’Inter, sottolineata dal Corriere della Sera, che è partita ieri destinazionedove affronterà il primo test stagionaleuna punta. Si discute tanto del mercato del Napoli, nonle solite critiche al presidente per il fatto che il club non abbia ancora chiuso l’affare James Rodriguez e portato aun big per il reparto offensivo, eppure l’Inter di Conte non sembra fare un problema della sua condizione. La società ha messo alla portaavere un sostituto certo, dal momento che né l’affare Dzeko, né quello Lukaku sono ancora stati chiusi, ma la serenità regna sovrana. Ci scherza sù il Corriere della Sera in un articolo in cui sottolinea che in partenza con la squadra ieri c’era lo, con tanto di vettovaglie al seguito, ma non un. Una condizione ...

robertoerreB : @Nadia_A7X @it_inter @aylaf93 Ricapitolando: - il sito diretto da Agresti scrive di SMS-Gagliardini - Agresti lo ri… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: La sfida quasi impossibile di #Inter e #Napoli contro la #Juve che è l'unica ad aver comprato tanto e cambierà pelle con #S… - capuanogio : La sfida quasi impossibile di #Inter e #Napoli contro la #Juve che è l'unica ad aver comprato tanto e cambierà pell… -