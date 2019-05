Gazzetta | Le Leghe preoccupate per la nuova Champions

ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2019) Leeuropee hanno convocato, per martedì a Madrid, tutti i club europei per compattarsi prima dell’incontro con la Uefa in programma mercoledì.Saranno presenti 200 club da più di 30 paesi, anche 16 provenienti dalla nostra Serie A (saranno assenti solo Roma, Inter e Milan) e una decina della Serie B.Il tema di discussione è la2024, con tutti i cambiamenti che prevede in quanto a struttura, formula, liste di accesso, calendario e premi finanziari. Cambiamenti che potrebbero influenzare anche i campionati nazionali.Lasi rinnova ogni 3 anni. Attualmente è in corso il ciclo “4X4”, cioè 4 posti nei gruppi per i 4campionati top del ranking. Il nuovo ciclo, 2021-24, partirà nel 2021 e non prevede grandi novità strutturali ma l’introduzione di una terza coppa, “Europa League 2”.L’obiettivo della riforma è allargare il numero dei partecipanti dagli 80 di ...

caremani : RT @MarcoIaria1: I ricavi della Premier League sono più del doppio di quelli della Serie A: 5,4 contro 2,4 miliardi di euro. Ma Oltremanica… -