Sondaggi elettorali | come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo | istituto per

Sondaggi elettorali Tecnè : M5S torna davanti al Pd - Lega giù : Sondaggi elettorali Tecnè: M5S torna davanti al Pd, Lega giù La convivenza tra Movimento 5 Stelle e Lega si fa sempre più difficile man mano che l’appuntamento con le elezioni europee si avvicina. I punti di distinguo tra i due alleati-rivali aumentano ogni giorno che passa. Il rischio è che tutto possa crollare da un momento all’altro. E’ questa, secondo un’indiscrezione riportata da Repubblica, la confidenza fatta ...

Ultimi Sondaggi elettorali Italia ed europee - l’analisi di tutto marzo : Ultimi sondaggi elettorali Italia ed europee, l’analisi di tutto marzo sondaggi Italia a inizio aprile In generale, quando mancano meno di due mesi alle elezioni europee, le intenzioni di voto riferiscono di una Lega in buono stato di salute e di un M5S sempre più in difficoltà ormai praticamente raggiunto, anche se c’è poco da esultare, dal Partito Democratico. Ultimi sondaggi elettorali: l’importanza delle elezioni ...

Ultimi Sondaggi elettorali Italia ed europee - l’analisi di tutto marzo : Ultimi sondaggi elettorali Italia ed europee, l’analisi di tutto marzo In generale, quando mancano meno di due mesi alle elezioni europee, le intenzioni di voto riferiscono di una Lega in buono stato di salute e di un M5S sempre più in difficoltà ormai praticamente raggiunto, anche se c’è poco da esultare, dal Partito Democratico. Ultimi sondaggi elettorali: l’importanza delle elezioni in Basilicata Domenica scorsa si sono tenute le ...

Sondaggi elettorali : si ferma la Lega di Salvini - cresce (di poco) il M5s. In Europa recupera terreno il Pd di Zingaretti : Cala (di poco) la Lega, cresce (di poco) il Movimento 5 Stelle. È quanto riporta il Sondaggio settimanale di Index Research per Piazza Pulita, su La7. Per l’istituto guidato da Natascia Turato, il Carroccio registra un meno 0,3 per cento, attestandosi al 28 marzo al 34,5% contro il 34,8% della scorsa settimana. Il M5s, invece, negli ultimi sette giorni cresce dello 0,2 per cento, passando dal 20,4 al 20,6 per cento. Il lieve aumento, ...

Sondaggi elettorali EMG - la Lega cresce di quasi un punto : Sondaggi elettorali EMG, la Lega cresce di quasi un punto La Lega veniva posta da EMG insolitamente bassa nelle proprie rilevazioni rispetto a quanto la stimavano gli altri istituti. Con l’ultimo dei suoi Sondaggi elettorali il livello del partito di Salvini si alza e si avvicina alla media. crescendo del 0,9% in una settimana e portandosi al 31,8% A rimetterci come sempre il Movimento 5 Stelle, che dopo l’ennesima sconfitta ...

Sondaggi elettorali Index : nessun effetto Basilicata per la Lega : Sondaggi elettorali Index: nessun effetto Basilicata per la Lega La vittoria in Basilicata non ha avuto alcun effetto benefico sul consenso della Lega. Secondo l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita, il Carroccio, anziché crescere, cala dello 0,3% al 34,5%. Salvini si può però consolare con la legittima difesa che ieri è diventata legge grazie al via definitivo del Senato. “È un bellissimo giorno per gli ...

Agcom - giro di vite sui Sondaggi elettorali : La novità voluta dall'Autorità punta ad arginare un fenomemo in forte crescita e alquanto periglioso rispetto alla possibilità del cittadino di formarsi liberamente un'opinione politica. I rischi di ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Lega e M5S - litigare non porta voti : Sondaggi elettorali Demopolis: Lega e M5S, litigare non porta voti Dopo la Tav, ora anche le stime sul Pil dividono Lega e Movimento 5 Stelle. Ieri il Centro Studi di Confindustria ha affermato che nel 2019 la crescita dell’Italia sarà pari allo zero. A destare preoccupazione sono l’arresto dei consumi e degli investimenti. Ma mentre Salvini ostenta tranquillità (“i gufi saranno smentiti”) Luigi Di Maio fa sue le ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega in calo - stabili Pd e M5S : Sondaggi elettorali Noto: Lega in calo, stabili Pd e M5S L’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca andato in onda martedì 26 marzo rileva un quadro politico abbastanza stazionario. Nonostante la sconfitta in Basilicata, nè Movimento 5 Stelle nè Partito Democratico registrano un calo dei rispettivi consensi. Entrambi rimangono appaiati al 21%. Il centrosinistra fa comunque un piccolo passo in avanti grazie alla crescita di mezzo punto di ...

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S - sul voto pesano le inchieste giudiziarie : Sondaggi elettorali Winpoll: M5S, sul voto pesano le inchieste giudiziarie Le inchieste giudiziarie che hanno portato all’arresto dell’ex presidente del consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito, pesano come un macigno sulle spalle del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio ha provato da subito a metterci una pezza espellendo De Vito dal Movimento. Altri esponenti Cinque Stelle hanno sottolineato l’unicità dell’accaduto ...

Sondaggi politici elettorali : M5S si riprende la posizione sul PD - calo per la Lega : In questa ultima decade del mese di marzo sono stati pubblicati nuovi Sondaggi politici. A rendere note le intenzioni di voto ai partiti è stato SWG. L’istituto di ricerche fa registrare ancora una volta dei cambiamenti nelle posizioni di vertice. Il dato più interessante riguarda il contro sorpasso tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La settimana scorsa c’era stato il superamento di quest’ultimo, mentre adesso si registra una reazione ...

Sondaggi elettorali SWG - il M5S supera di nuovo il PD - giù la Lega : Sondaggi elettorali SWG, il M5S supera di nuovo il PD, giù la Lega Forse sarà un testa a testa che ci accompagnerà a lungo quello cominciato la settimana scorsa tra Movimento 5 Stelle e PD. Dopo lo storico sorpasso del secondo ai danni del primo questa settimana il partito di Di Maio torna al secondo posto, mettendo a segno un aumento che tra l’altro capita in coincidenza con un calo della Lega. Un arretramento, questo, che arriva ...

Sondaggi elettorali : Pd stabilmente davanti al M5s - la Lega sfiora il 35% : Gli ultimi Sondaggi elettorali confermano il trend delle scorse settimane, con la Lega sempre più in testa: ora il partito di Matteo Salvini sfiora il 35%. Decisamente staccati tutti gli altri, con il Partito Democratico che si attesta ormai stabilmente davanti al Movimento 5 Stelle, ancora in evidente difficoltà.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 25 marzo 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 25 marzo 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la collaborazione di Vincenzo ...