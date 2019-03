I dati dell' Upb | oltre l' 80% delle domande di Q100 da parte di over 63

Qualità dell'aria ad Acqui : 'dati rassicuranti' : ... al fine di evitare che le stesse comportino rischi per la salute del territorio e dei suoi cittadini» Cronaca - Acqui Terme

Sclerosi multipla : lo stress ossidativo da depositi cerebrali di ferro è determinante sin dalle prime fasi della malattia : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Frontiers in Neuroscience uno studio intitolato “Oxidative stress Related to Iron Metabolism in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Patients With Low Disability” (stress ossidativo correlato al metabolismo del ferro nei pazienti con Sclerosi multipla recidivante remittente con ridotta disabilità). Secondo alcuni ricercatori italiani, lo stato ossidativo può avere un ruolo ...

Il Fintech boom e gli altri dati dello studio di Mind the Bridge - Ninja Marketing · la piattaforma italiana per la digital economy : Evidenzia inoltre come gli attacchi al Banking provengano principalmente dal mondo IT e Software, nonché dal Retail e dalla consulenza". Tra Europa e Stati Uniti Il divario tra Europa e Stati Uniti ...

Fisica - INFN : studenti delle superiori alle prese con i veri dati del CERN in Lombardia : Sono quasi 300, quest’anno, gli studenti delle scuole superiori lombarde che da dopodomani (13 marzo), a cominciare da Pavia, potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche dei fisici del CERN nelle Università di Pavia, Milano Statale e Milano Bicocca, grazie all’iniziativa Masterclass, coordinata in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e realizzata in collaborazione con gli Atenei lombardi. Il 14 marzo sarà ...

Agenda dati macro e finanziari dell'11 marzo : Sono dati pesanti e tali da far comprendere quali sono le condizioni dell'economia nel mese di gennaio. In Usa, ricordiamo che per 2 settimane vi sarà lo sfasamento di orario in quanto In Usa oggi ...

Disparità di genere : non è solo una questione di salario. I dati della ricerca del Cnel parlano chiaro : Al seminario 'L'uguaglianza non ha genere', svoltosi a Roma nella sede dello stesso Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, alla presenza di esperti, accademici e sindacalisti, tra cui Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, è stato evidenziato come la Disparità retributiva è solo uno ...

Previsioni Meteo - lo scirocco “infuoca” l’Italia alla vigilia della Festa della Donna : +28°C in Sicilia - +26°C in Abruzzo e Calabria [dati] : Soffia lo scirocco sull’Italia e fa molto caldo in tutto il Paese: in molte Regioni oggi la temperatura ha superato il muro dei venti gradi, in tutto il Centro/Sud e persino nel cuore della pianura Padana fino ai +22°C al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna. Tra le temperature più elevate, spiccano i +28°C a Pace del Mela, +27°C a Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Pescara, Cosenza e Bagheria, +25°C a Barletta, Cerignola e ...

Inquinamento atmosferico - partnership tra Copernicus e Windy : l’app delle previsioni meteo fornirà i dati sulla qualità dell’aria nel mondo : Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) annuncia una nuova partnership con l’app delle previsioni del tempo Windy per fornire informazioni sulla qualità dell’aria. Questo è solo uno di una serie di progetti supportati da CAMS, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), per combattere l’Inquinamento atmosferico. La start-up con sede in Repubblica Ceca utilizza già le informazioni ...

L'85% delle estensioni di Chrome richiedono l'accesso ai dati degli utenti : Infatti, Duo Labs ha lanciato un'estensione omonima, progettata per il mondo delle aziende. Il software analizzerà le estensioni scaricate, dai dipendenti, sui computer aziendali. Le informazioni poi,...

Clima - ecco i dati ufficiali di Febbraio 2019 e dell’Inverno 2018/2019 in Italia : anomalie all’insegna del super-caldo : Marzo è iniziato all’insegna del caldo anomalo in tutt’Italia: oggi la temperatura ha raggiunto addirittura +24°C a Pescara e Olbia, +23°C a Termoli e Porto Cervo, +22°C a Cagliari e Capoterra, +21°C a Chieti, Valenzano, Bitritto e Palo del Colle, +20°C a Bari, Ancona, Oristano, Brindisi, Barletta, Bisceglie, Terlizzi e Acquaviva delle Fonti, e nei prossimi giorni farà ancora più caldo su gran parte del Centro/Sud. Intanto, però, ...

Annunciati i nomi dei candidati alla posizione di Direttore Generale della FAO : I paesi membri hanno presentato cinque candidati alla posizione di Direttore/Direttrice Generale della FAO per le elezioni che si terranno a giugno di quest’anno, ha reso noto oggi l’Organizzazione. Le votazioni per il ruolo al vertice dell’Agenzia avranno luogo durante la 41ma sessione della Conferenza della FAO (22-29 giugno 2019, Roma), il massimo organo di governo dell’Organizzazione. Il mandato avrà durata ...

Settori Riallocati : il terrore della perdita dati : Nonostante gli HDD siano conosciuti per l’alta durata e la resistenza nel tempo, anche loro hanno dei limiti: uno di questi sono i Settori Riallocati. Cosa sono? Gli HDD possiedono dei Settori “di scorta” da utilizzare in caso di deterioramento dei Settori principali. I Settori possono danneggiarsi per differenti motivi, che possono passare da quelli fisici (urti, salti della testina, cali di tensione) a quelli di tipo logico (errore di ...