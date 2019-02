Ultimo ha chiarito con Mara Venier | sarà ospite di Domenica In?

lanostratv

: Di questa storia di calcio abbiamo un paio di protagonisti: una che scopa abbastanza spesso con tutti, uno che ci p… - dk768 : Di questa storia di calcio abbiamo un paio di protagonisti: una che scopa abbastanza spesso con tutti, uno che ci p… - federicoursitti : @matteowolk vorrei aggredirti perché parli male del dialetto romano ma questo significherebbe difendere ultimo sono… - PoliticaPerJedi : @lorenzo_massari @WomanWithPen @pdnetwork @nzingaretti @bobogiac Zingaretti sarà il prossimo segretario PD (per inc… -

(Di martedì 26 febbraio 2019)In,si sono sentiti: pace fatta? Il Festival di Sanremo 2019 si è chiuso all’insegna delle polemiche. Il secondo posto di, il favorito dal televoto, ha scatenato un putiferio. Il cantante non ha nascosto la sua delusione e, dopo il verdetto, ha evitato di posare per la rivista Tv Sorrisi e Canzoni, disertando anche l’ospitata aIn. Sulle pagine del noto settimanale il cantante ha rilasciato una lunga intervista. Niccolò Moriconi ha ammesso di aver sentitodopo aver mancato l’incontro nel suo programmale. Il cantante non ha svelato molto sul chiarimento con la conduttrice veneta, limitandosi ad rispondere affermativamente alla domanda della giornalista che gli ha chiesto se si è scusato con la presentatrice.“Vero, l’ho chiamata”.Non è escluso cheriesca a convincere ...