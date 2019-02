Allegri | per amore di Valentina prende ' Il Volo' verso Sanremo

Borghetto : Allegria - con giochi ed animazione per il "Progetto anziani" : ... Servizio civile, un'opportunità per crescere Savona, economia e imprese artigiane in difficoltà Fichi: storia economia, tradizioni Festival, Spazio Liguria a Casa Sanremo Feb 04 2019 "Oh mio Dio!": ...

Juventus - ESCLUSIVO Zoff : "Nessun dramma per il pareggio col Parma - Allegri ha in mano la situazione" : Ecco quanto detto dal Campione del Mondo 1982: Analisi bianconera dopo Juventus-Parma di Dino Zoff "Io non farei nessun dramma, è solo un momento di flessione dopo una serie infinita di vittorie. Non ...

Juventus - Allegri richiama i suoi 'Superficialità pagata con due punti importanti' : TORINO - Complimenti al Parma, una revisione profonda per la Juventus. Il bilancio di Max Allegri a poche ore dal pareggio casalingo con gli emiliani, secondo casalingo dopo quello con il Genoa, è ...

Allegri 'superficialità costata 2 punti' : ANSA, - TORINO, 3 FEB - "La bravura degli avversari, ma anche la superficialità in alcune situazioni ci sono costati due punti importanti". Questo il bilancio di Allegri dopo il 3-3 casalingo con il ...

Serie A - Juve-Parma 3-3 : pari beffa nel recupero per Allegri : pari beffa per la Juve nella 22.ma giornata di Serie A. Allo Stadium la squadra di Allegri domina a tratti, ma non va oltre il 3-3 con il Parma . Ronaldo apre i conti al 36', poi nella ripresa succede ...

Giudice sportivo : Juventus - un turno di stop per Allegri : TORINO - Quattro giornate di squalifica per il laziale Stefan Radu , due per il romanista Edin Dzeko . Questi i duri verdetti del Giudice sportivo, Alessandro Zampone , dopo le partite dei quarti di ...

Allegri : 'Potevamo perdere anche a Roma' : ANSA, - TORINO, 1 FEB - "La differenza tra la partita contro l'Atalanta e quella di Roma, contro la Lazio, è che se Immobile avesse segnato il 2-0, all'Olimpico avremmo perso. E magari avremmo vinto a ...

Agnelli chiede spiegazioni ad Allegri per la batosta - : Il sogno Triplete è sfumato nel modo più brusco, anche se tutti i tifosi della Juventus , è inevitabile, a parte quelli più incontentabili, se c'era da rinunciare a qualcosa avrebbero puntato sulla ...

Allegri : 'E' una serata da ricordare sperando non ricapiti' : Roma, 31 gen., askanews, - 'Non è una serata da dimenticare. È una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti'. Questo il tweet del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo l'...

Juventus - Allegri : 'Serata storta - l'Atalanta ha meritato. Non sono preoccupato per la Champions' : "Nel calcio ci sono anche queste serate. Non è successo niente, già domenica a Roma contro la Lazio avevamo fatto un brutto primo tempo poi la squadra aveva reagito. Ma direi che l' Atalanta ha ...

Atalanta-Juventus - Gasperini : ”Siamo stati superiori” Allegri : ”Nessun dramma”. : ATALANTA JUVENTUS Gasperini – Juventus fuori dalla Coppa Italia. All’Azzurri d’Italia di Bergamo l’Atalanta riporta sulla terra l’armata, questa sera tutt’altro che invincibile, di Massimiliano Allegri. Un secco 3-0 che non ammette repliche e che mette il tecnico dei bianconeri di fronte ai limiti della squadra, soprattutto in difesa. Termina ai quarti di finale la […] L'articolo Atalanta-Juventus, ...

Juventus umiliata - la big in campo è l’Atalanta : Gasperini ‘imbavaglia’ Allegri - 3-0 che non lascia repliche [FOTO] : 1/12 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Allegri sbotta : "Juventus favorita per la Champions? Roba da folli" : Vigilia di Coppa Italia 'agitata' per Massimiliano Allegri che durante la conferenza stampa prima del match contro l'Atalanta, che si giocherà in partita secca a Bergamo, è parso un po' nervoso ...

È la Juventus di Allegri l’allenatore che ha aperto e chiuso cicli : Il mea culpa su Emre Can Errore mio. “La responsabilità del brutto avvio è mia, ho provato Emre Can davanti alla difesa mettendolo in difficoltà, perché in questo momento non ha i tempi e le geometrie per fare quel ruolo”. Non è da tutti i giorni ammettere che un proprio errore nello schierare un giocatore, nel mettere in campo una formazione può compromettere una prestazione. Massimiliano Allegri lo ha fatto davanti alle telecamere ...