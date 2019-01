Storia di Lino Banfi | dalla commedia sexy all' Unesco

La Storia di Oliver - il fratellino di Julen - morto all'improvviso a 3 anni : Julen è caduto in un pozzo domenica scorsa, durante una giornata in famiglia: nonostante il trascorrere delle ore i tentativi per salvarlo non si fermano. Intanto viene resa pubblica la triste storia del fratello maggiore di Julen, morto tragicamente a 3 anni. Il piccolo Oliver Il primogenito di Josè e Vicky si chiama Oliver ed è un bimbo di tre anni. Completa la famigliola Julen, di pochi mesi. Josè e Vicky sono giovani, ma si amano e vogliono ...

Strage bus Avellino - l'incidente più grave della Storia italiana - : Il 28 luglio 2013 l'impianto frenante del Volvo bianco su cui viaggiava un gruppo di ritorno da un week end fuori porta si rompe. Il mezzo sbanda, sperona diverse auto sulla A16, poi precipita nella ...

Chihuahua salva la vita alla sua padrona aggredita da un orso : l’incredibile Storia del cagnolino-eroe : Il Chihuahua orso ha salvato la vita alla sua padrona aggredita da un orso (questa volta vero). Questa storia che ha dell’incredibile è accaduta mercoledì scorso nelle campagne della Pennsylvania, negli Stati Uniti. Melinda LeBarron, una cameriera 51enne, era uscita di casa per fare una passeggiata con il suo cagnolino, un Chihuahua di nome orso, appunto. Appena usciti dal cortile di casa, però, il cane ha iniziato ad abbaiare ed è ...

Volkswagen Maggiolino Final Edition : addio definito ad un modello che ha fatto la Storia [FOTO] : Dopo 3 serie e settanta anni di onorata carriera se ne va una delle icone dell’automobilismo mondiale Settant’anni dopo il debutto dello storico modello e venti anni dopo il lancio della moderna New Beetle, il Volkswagen Maggiolino va definitivamente in pensione, dicendo addio ai suoi fans con un’ultima versione speciale battezzata Volkswagen Maggiolino Final Edition. Presentata in questi giorni al Salone di Los Angeles e dedicata ...

Nuovissimo Manuale Grillino di Storia Contemporanea : Partiamo dalla Storia della Seconda Guerra mondiale, con Beppe Grillo che dice di essere “oltre Hitler” (scherza!) e poi spiega al socialista tedesco Schulz dovrebbe ringraziare Stalin perché è la Russia sovietica ad aver vinto la guerra contro i nazisti, alle varie citazioni del Duce: “Olio di rici

Lino Guanciale : 'Per quanto riguarda la Storia con Antonietta - il lavoro si è preso tutto' : L'attore Lino Guanciale in una recente intervista al magazine di Pomeriggio Cinque ha avuto modo di porre l'accento sulla fine della storia con l'attrice Antonietta Bello. La relazione è terminata dopo dieci anni caratterizzati da momenti importanti che hanno condiviso insieme e nessuno avrebbe mai pensato al termine di una storia così importante per i due attori. L'attore abruzzese ha annunciato la notizia alla stampa nel periodo estivo, ma ...