Trump a Istanbul: non attaccare curdi

Trump avverte Istanbul: se attaccherà i curdi, dopo il ritiro militare dalla Siria, gli Usa "devasteranno economicamente la Turchia. Così su Twitter, dove il presidente invita anche i curdi a non "provocare" Ankara. Il ritiro delle truppe americane dispiegate Siria per combatere l'Isis ha messo i guerriglieri curdi -che hanno combattuto a fianco degli Usa- in una posizione di maggiore fragilità,rispetto alla Turchia,che ha già annunciato un'offensiva militare contro di loro.(Di lunedì 14 gennaio 2019)

