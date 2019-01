Coppa Italia 2018 19 Tabellone - Calendario - Partite - Ora

SuperCoppa italiana - Gasparri e la sua polemica “in rima” : Supercoppa italiana, Maurizio Gasparri ha polemizzato contro la decisione di giocare l’incontro a Gedda, lo ha fatto in rima Il senatore azzurro Maurizio Gasparri mette in versi la disfida Juve-Milan per la Supercoppa italiana e, per ‘Un giorno da pecora’ su Radio Rai Uno, prende di mira gli interessi che fanno premio sui diritti delle donne e così scrive nella sua “Ode velata”: “Si fa dura ormai la ...

Serie A Basket - bilancio e ultima giornata d'andata : decisiva per le Final Eight di Coppa Italia : Ancora 40 minuti prima di chiudere il girone d'andata, quello che emetterà i primi verdetti della stagione, quelli che servono per definire le invitate al gran ballo delle Final Eight di Coppa Italia .

Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : rivoluzione Allegri : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- La Juventus si prepara a tornare a lavoro in vista dell’imminente impegno di Coppa Italia contro il Bologna. Match in programma al Dall’Ara sabato 12 gennaio. I bianconeri torneranno a lavoro nella giornata di domani. Allegri preparerà la sfida di Coppa Italia contro i rossoblù per poi concentrarsi anche in vista […] L'articolo Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: ...

SuperCoppa Juve-Milan - ancora Giorgia Meloni : “ci dicano come si devono comportate le italiane…” : “Nessuno chiede al calcio di risolvere qualcosa o di mettere in discussione i rapporti commerciali tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Chiedo semplicemente di trovare una nazione normale, dove le tifose italiane, non saudite, possano andare allo stadio senza correre dei rischi.” Sono le parole del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a 24mattino con Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24, in relazione alle polemiche ...

Malagò : 'Sul caso della SuperCoppa in Italia c'è il trionfo dell'ipocrisia di tanti' : " Paltrinieri portabandiera a Tokyo 2020? Sarebbe un ottimo nome per tanti motivi, perchè è campione del Mondo e Olimpico a Rio. Ma altre idee ci potrebbero essere " Video - Malagò: "Dalla pallavolo ...

Coppa Italia - il programma degli ottavi di finale : il tabellone : Coppa Italia, il programma degli ottavi di finale – Le squadre dei vari campionati Italiani hanno avuto modo di ricaricarsi in vista del ritorno in campo, non solo il campionato ma anche la Coppa Italia con tante sfide pronte a regalare spettacolo ed emozioni. Si inizia con il match tra Lazio e Novara, match che si preannuncia equilibrato quello tra Sampdoria e Milan, la Juventus impegnata contro il Bologna. L’Inter contro il ...

Giovanni Malagò : "Sul caso della SuperCoppa italiana c'è il trionfo dell'ipocrisia : "Sul caso della Supercoppa c'è il trionfo dell'ipocrisia da parte di tante persone". Questa l'opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alle polemiche sollevatosi sulla Supercoppa italiana, che Juventus e Milan si contenderanno il 16 gennaio a Gedda in uno stadio dove le donne potranno accedere ma non in tutti i settori."La Lega di Serie A ha fatto un bando e l'offerta migliore è stata quella dell'Arabia ...

Juventus-Milan - SuperCoppa Italiana : diretta tv in chiaro su Rai 1 il 16 gennaio : A giorni si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia. Poco dopo, si disputerà la Supercoppa Italiana, che vedrà affrontarsi Juventus e Milan. In palio ci sarà la 31ª edizione del trofeo. I due club si troveranno l’uno di fronte all’altro al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita. Il fischio d’inizio della partita sarà fissato alle ore 20.30 locali (ore 18.30 italiane) di mercoledì 16 gennaio 2019. I campioni ...

SuperCoppa italiana - il Codacons diffida la Rai : “non deve trasmettere la partita” : Supercoppa italiana, il Codacons interviene a gamba tesa contro la Rai in merito alla trasmissione dell’incontro di Gedda Il Codacons contro la trasmissione della Supercoppa italiana sui canali Rai. Secondo Calcio&Finanza, il Codacons avrebbe esposto denuncia per istigazione alla discriminazione sessuale contro le donne alla Procura della Repubblica, all’Agcom e al dipartimento pari opportunità. “La Rai dovrebbe rifiutarsi di ...

Coppa Italia 2019 - calendario ottavi di finale : programma - orari e tv. Come vedere tutte le partite in streaming : Gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 di calcio si giocheranno tra sabato 12 e lunedì 14 gennaio. Il torneo entrerà nella fase calda con l’ingresso delle migliori otto squadre dell’ultimo campionato di Seria A, che affronteranno in gara secca le formazioni qualificate dai turni precedenti. La prima partita in programma è Lazio-Novara, che si svolgerà sabato 12 alle ore 15.00. Lo stesso giorno alle 18.00 il Milan sfiderà in trasferta la ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Biglietti SuperCoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Coppa Italia 2019 calcio - ottavi di finale : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno nel secondo weekend di gennaio 2019 gli ottavi di finale della Coppa Italia, edizione numero 72. In tre giorni di gare uniche saranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, destinati anch’essi a svolgersi su una singola partita. Il programma verrà inaugurato da Lazio e Novara, di scena nel pomeriggio del 12 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. Tale incontro sarà il primo dei tre che si svolgerà in quel sabato, ...

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...