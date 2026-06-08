Famose conosciute
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Famose conosciute' è 'Note'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Famose conosciute
- Risposta: NOTE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NTE
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Note? Le note sono come le voci di artisti noti, riconoscibili e apprezzate da molti. Sono frammenti di musica che, grazie alla loro popolarità, restano impresse nella memoria di chi le ascolta, creando un legame speciale tra l’artista e il pubblico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Famose conosciute: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Famose conosciute", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Note. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.