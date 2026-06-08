Famose conosciute

Anna Gallo | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Famose conosciute' è 'Note'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NOTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Famose conosciute
  • Risposta: NOTE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    NTE
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Note? Le note sono come le voci di artisti noti, riconoscibili e apprezzate da molti. Sono frammenti di musica che, grazie alla loro popolarità, restano impresse nella memoria di chi le ascolta, creando un legame speciale tra l’artista e il pubblico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Famose conosciute: risposta da 4 lettere

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