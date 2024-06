Raccontò famose parabole

: Durante gli ultimi anni della sua vita, Gesù svolse l'attività di predicatore, guaritore ed esorcista in Galilea e nella provincia romana della Giudea, nella regione storica della Palestina. -1 a. – Gerusalemme, 26-36) è il fondatore e la figura centrale del cristianesimo, religione che lo riconosce come il Cristo (Messia), figura ancora attesa dalla tradizione ebraica, e come Dio fatto uomo. Gesù di Nazareth (in aramaico: (Yešua'); Betlemme, 7 a. C. C.

Italiano: Sostantivo: Gesù ( approfondimento) m inv . (religione), (cristianesimo) il Figlio di Dio. nome proprio di persona maschile. Sillabazione: Ge | sù. Pronuncia: IPA: /de'zu/ . Etimologia / Derivazione: dal latino Iesus . Citazione: Vangelo secondo Luca 23,39-43 . Parole derivate: gesuita.