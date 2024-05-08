Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana' è 'Grotte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROTTE

Perché la soluzione è Grotte? Le grotte sono ambienti sotterranei formatisi nel corso di millenni attraverso processi naturali come il carsismo. Tra le più rinomate in Italia si trovano quelle di Frasassi e Castellana, conosciute per le loro meraviglie geologiche e le stalattiti e stalagmiti che le adornano. Questi luoghi affascinano per la loro bellezza misteriosa e la complessità delle formazioni. La visita alle grotte permette di scoprire un mondo nascosto e affascinante sotto la superficie terrestre.

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Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Grotte

Se la definizione "Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grotte'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana

Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana Risposta: GROTTE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: G_____

G_____ Inizia con: G

G Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

G Genova R Roma O Otranto T Torino T Torino E Empoli

La soluzione 'Grotte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.