Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana' è 'Grotte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GROTTE
Perché la soluzione è Grotte? Le grotte sono ambienti sotterranei formatisi nel corso di millenni attraverso processi naturali come il carsismo. Tra le più rinomate in Italia si trovano quelle di Frasassi e Castellana, conosciute per le loro meraviglie geologiche e le stalattiti e stalagmiti che le adornano. Questi luoghi affascinano per la loro bellezza misteriosa e la complessità delle formazioni. La visita alle grotte permette di scoprire un mondo nascosto e affascinante sotto la superficie terrestre.
Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Grotte
Se la definizione "Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grotte'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana
- Risposta: GROTTE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Grotte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con famose: Famose acciaierie italiane
Con quelle: Quelle delle comparse teatrali sono di latta
Con frasassi: La regione con le grandiose grotte di Frasassi