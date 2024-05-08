Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana' è 'Grotte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROTTE

Perché la soluzione è Grotte? Le grotte sono ambienti sotterranei formatisi nel corso di millenni attraverso processi naturali come il carsismo. Tra le più rinomate in Italia si trovano quelle di Frasassi e Castellana, conosciute per le loro meraviglie geologiche e le stalattiti e stalagmiti che le adornano. Questi luoghi affascinano per la loro bellezza misteriosa e la complessità delle formazioni. La visita alle grotte permette di scoprire un mondo nascosto e affascinante sotto la superficie terrestre.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Grotte'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Grotte

Se la definizione "Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grotte'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana
  • Risposta: GROTTE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: G_____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

G Genova
R Roma
O Otranto
T Torino
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Grotte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono famose quelle di Frasassi e di Castellana". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sono famose quelle di Frasassi e Castellana Sono famose in cucina quelle alla bolognese Sono famose quelle Ardeatine Sono famose le sue lame Sono famose le barbare 

Altre definizioni collegate

Con famose: Famose acciaierie italiane 

Con quelle: Quelle delle comparse teatrali sono di latta 

Con frasassi: La regione con le grandiose grotte di Frasassi 