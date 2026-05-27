Tre famose cime delle Dolomiti
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SOLUZIONE: LAVAREDO
Perchè la soluzione è Lavaredo? Lavaredo è una delle tre cime più celebri delle Dolomiti, conosciuta per le sue pareti imponenti e paesaggi mozzafiato. La sua presenza attira escursionisti e alpinisti da tutto il mondo, offrendo scenari unici e un’esperienza indimenticabile tra le montagne italiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tre famose cime delle Dolomiti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lavaredo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tre famose cime delle Dolomiti
- Risposta: LAVAREDO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: L_______
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
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