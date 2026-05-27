Tre famose cime delle Dolomiti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tre famose cime delle Dolomiti' è 'Lavaredo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVAREDO

Perchè la soluzione è Lavaredo? Lavaredo è una delle tre cime più celebri delle Dolomiti, conosciuta per le sue pareti imponenti e paesaggi mozzafiato. La sua presenza attira escursionisti e alpinisti da tutto il mondo, offrendo scenari unici e un’esperienza indimenticabile tra le montagne italiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tre famose cime delle Dolomiti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lavaredo

In presenza della definizione "Tre famose cime delle Dolomiti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavaredo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tre famose cime delle Dolomiti

Tre famose cime delle Dolomiti Risposta: LAVAREDO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: L_______

L_______ Inizia con: L

L Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona R Roma E Empoli D Domodossola O Otranto

La soluzione 'Lavaredo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tre famose cime delle Dolomiti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.