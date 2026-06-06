Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe' è 'Coane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O A N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe

Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe Risposta: COANE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C A E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Coane? Le coane sono le aperture che collegano il naso alla faringe, permettendo il passaggio dell'aria. Sono piccole zone che svolgono un ruolo importante nel respiro e nella respirazione, facilitando il flusso tra le vie respiratorie superiori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Coane. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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