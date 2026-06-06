Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe' è 'Coane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe
- Risposta: COANE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CAE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Coane? Le coane sono le aperture che collegano il naso alla faringe, permettendo il passaggio dell'aria. Sono piccole zone che svolgono un ruolo importante nel respiro e nella respirazione, facilitando il flusso tra le vie respiratorie superiori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Coane. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.