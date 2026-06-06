Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe

Anna Gallo | 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe' è 'Coane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COANE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe
  • Risposta: COANE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CAE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Coane? Le coane sono le aperture che collegano il naso alla faringe, permettendo il passaggio dell'aria. Sono piccole zone che svolgono un ruolo importante nel respiro e nella respirazione, facilitando il flusso tra le vie respiratorie superiori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Coane. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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