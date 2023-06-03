Naso e faringe sono parte di quelle superiori

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Naso e faringe sono parte di quelle superiori' è 'Vie Aeree'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIE AEREE

Perché la soluzione è Vie Aeree? Il naso e la faringe costituiscono le vie superiori delle vie respiratorie, che svolgono un ruolo fondamentale nel condurre l’aria verso i polmoni. Queste strutture sono responsabili del filtraggio, dell’umidificazione e del riscaldamento dell’aria inspirata, proteggendo le vie inferiori. La voce si produce attraverso le vibrazioni delle corde vocali situate nella laringe, che fa parte delle vie aeree superiori. La loro corretta funzione è essenziale per la respirazione e la comunicazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Naso e faringe sono parte di quelle superiori". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Naso e faringe sono parte di quelle superiori nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vie Aeree

La soluzione associata alla definizione "Naso e faringe sono parte di quelle superiori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Naso e faringe sono parte di quelle superiori" conferma che la soluzione 'Vie Aeree' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Vie Aeree

V Venezia I Imola E Empoli A Ancona E Empoli R Roma E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Naso e faringe sono parte di quelle superiori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vie Aeree' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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