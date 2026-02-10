Quelle fotoelettriche regolano molte aperture

Home / Soluzioni Cruciverba / Quelle fotoelettriche regolano molte aperture

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quelle fotoelettriche regolano molte aperture' è 'Cellule'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CELLULE

Perché la soluzione è Cellule? Le cellule sono strutture che controllano molte aperture nel nostro corpo, come gli occhi e le piante. Queste cellule specializzate rispondono alla luce, regolando le aperture per permettere il passaggio di aria, acqua o luce. La loro funzione è fondamentale per mantenere l'equilibrio e il funzionamento degli organismi viventi. Attraverso questo meccanismo, le cellule aiutano a proteggere e adattare il corpo o la pianta alle variazioni ambientali.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelle fotoelettriche regolano molte aperture" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelle fotoelettriche regolano molte aperture". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quelle fotoelettriche regolano molte aperture nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cellule

In presenza della definizione "Quelle fotoelettriche regolano molte aperture", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelle fotoelettriche regolano molte aperture" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cellule:

C Como E Empoli L Livorno L Livorno U Udine L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelle fotoelettriche regolano molte aperture" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si moltiplicano se si dividonoSono contenute nel cordone ombelicaleQuella fotoelettrica è in molte apertureLe aperture posteriori delle fosse nasaliLe torri di molte chieseÈ formata da molte unitàDesinenza dei nomi di molte località lombarde