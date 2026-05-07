Quella fotoelettrica comanda molte aperture

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella fotoelettrica comanda molte aperture' è 'Cellula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CELLULA

Perché la soluzione è Cellula? Una cellula è un'unità fondamentale della vita che svolge numerose funzioni essenziali per il mantenimento dell'organismo. Tra queste, la regolazione degli scambi di sostanze e energia con l'ambiente esterno avviene attraverso strutture specializzate come le membrane cellulari. Queste membrane agiscono come porte controllate, aprendo o chiudendo canali a seconda delle necessità. La capacità di aprire molte aperture permette alla cellula di adattarsi e rispondere alle variazioni esterne, garantendo così la sua sopravvivenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella fotoelettrica comanda molte aperture". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Quella fotoelettrica comanda molte aperture nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cellula

In presenza della definizione "Quella fotoelettrica comanda molte aperture", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella fotoelettrica comanda molte aperture" conferma che la soluzione 'Cellula' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cellula

C Como E Empoli L Livorno L Livorno U Udine L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella fotoelettrica comanda molte aperture" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cellula' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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