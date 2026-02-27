Il termine che include vari mezzi di comunicazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Il termine che include vari mezzi di comunicazione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il termine che include vari mezzi di comunicazione' è 'Media'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEDIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il termine che include vari mezzi di comunicazione" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il termine che include vari mezzi di comunicazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Media? I media sono strumenti fondamentali per trasmettere informazioni e messaggi tra persone e comunità. Attraverso di essi, si condividono notizie, opinioni e contenuti di diversa natura, raggiungendo un pubblico vasto e diversificato. La loro presenza è quotidiana e costante, influenzando le percezioni e le decisioni di chi li utilizza. Dalle notizie su giornali e televisioni ai messaggi sui social, i media costituiscono il principale canale di comunicazione nel mondo moderno.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il termine che include vari mezzi di comunicazione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Media

Quando la definizione "Il termine che include vari mezzi di comunicazione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il termine che include vari mezzi di comunicazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Media:

M Milano E Empoli D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il termine che include vari mezzi di comunicazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un livello di voltaggio gestito dalle cabine elettricheUn sistema di classificazione per le squadre di calcioC è l aritmetica e l orariaI mezzi di comunicazionePartenza e termine dei mezzi pubbliciUno dei mezzi di comunicazione del canePrevede l uso contemporaneo di più mezzi di comunicazioneTermine noto ai cineasti