Aperture che mettono in comunicazione naso e faringe

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Aperture che mettono in comunicazione naso e faringe' è 'Coane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COANE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Aperture che mettono in comunicazione naso e faringe
  • Risposta: COANE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CAE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Coane? Le coane sono aperture che collegano il naso alla faringe, permettendo il passaggio dell'aria e dei suoni. Sono fondamentali per la respirazione e influenzano anche la qualità della voce, contribuendo a mantenere le vie respiratorie libere e funzionanti correttamente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Aperture che mettono in comunicazione naso e faringe: risposta da 5 lettere

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