Aperture che mettono in comunicazione naso e faringe
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Aperture che mettono in comunicazione naso e faringe' è 'Coane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Aperture che mettono in comunicazione naso e faringe
- Risposta: COANE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CAE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Coane? Le coane sono aperture che collegano il naso alla faringe, permettendo il passaggio dell'aria e dei suoni. Sono fondamentali per la respirazione e influenzano anche la qualità della voce, contribuendo a mantenere le vie respiratorie libere e funzionanti correttamente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Aperture che mettono in comunicazione naso e faringe: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Aperture che mettono in comunicazione naso e faringe" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Coane. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.