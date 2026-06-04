Vicino a Manchester

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vicino a Manchester' è 'Near'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N E A R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vicino a Manchester

Vicino a Manchester Risposta: NEAR

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: N A R

Inizia con: N

N Finisce con: R

Perchè la soluzione è Near? Se ti trovi vicino a Manchester, puoi facilmente raggiungere questa grande città senza lunghe attese. La zona circostante offre paesaggi vari e un’atmosfera accogliente, perfetta per chi desidera esplorare senza allontanarsi troppo dal cuore del Nord-ovest inglese. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vicino a Manchester: risposta da 4 lettere

La definizione "Vicino a Manchester" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Near. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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