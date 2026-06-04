Vicino a Manchester

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vicino a Manchester' è 'Near'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NEAR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vicino a Manchester
  • Risposta: NEAR
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    NAR
  • Inizia con: N
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Near? Se ti trovi vicino a Manchester, puoi facilmente raggiungere questa grande città senza lunghe attese. La zona circostante offre paesaggi vari e un’atmosfera accogliente, perfetta per chi desidera esplorare senza allontanarsi troppo dal cuore del Nord-ovest inglese. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vicino a Manchester: risposta da 4 lettere

La definizione "Vicino a Manchester" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Near. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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