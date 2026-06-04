Vicino a Manchester
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vicino a Manchester' è 'Near'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vicino a Manchester
- Risposta: NEAR
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NAR
- Inizia con: N
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Near? Se ti trovi vicino a Manchester, puoi facilmente raggiungere questa grande città senza lunghe attese. La zona circostante offre paesaggi vari e un’atmosfera accogliente, perfetta per chi desidera esplorare senza allontanarsi troppo dal cuore del Nord-ovest inglese. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vicino a Manchester: risposta da 4 lettere
La definizione "Vicino a Manchester" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Near. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.