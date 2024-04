La Soluzione ♚ È vicino a Londra

La definizione e la soluzione di 4 lettere: È vicino a Londra. NEAR - CLOSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su E vicino a londra: Significati, vedi londra (disambigua). londra (afi: /'londra/; in inglese: london, /'lndn/) è la capitale e maggiore città dell'inghilterra e del regno unito... Near Earth Asteroid Rendezvous (indicata attraverso l'acronimo NEAR e dal marzo del 2000 come NEAR Shoemaker) è stata una sonda spaziale della NASA, sviluppata per eseguire un rendezvous con un asteroide near-Earth e condurne osservazioni prolungate. È stata la prima della serie di missioni scientifiche appartenenti al Programma Discovery. È stata lanciata il 17 febbraio 1996 a bordo di un razzo Delta II; un accurato piano di volo ha permesso di sorvolare l'asteroide 253 Mathilde prima di raggiungere 433 Eros. Il 20 dicembre 1998 si è rischiato seriamente di perdere la sonda, durante l'esecuzione della prima manovra che avrebbe dovuto ...

