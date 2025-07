L opposto di far a Londra nei cruciverba: la soluzione è Near

NEAR

Curiosità e Significato di Near

Approfondisci la parola di 4 lettere Near: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Near? Near significa vicino o nelle vicinanze. È un termine usato per indicare qualcosa che si trova a breve distanza da un punto di riferimento. Per esempio, se sei vicino a Londra, sei in prossimità della città senza essere esattamente al centro. Quindi, near descrive una posizione prossima, rendendo chiaro quanto qualcosa sia vicino rispetto ad altro.

Come si scrive la soluzione Near

Hai trovato la definizione "L opposto di far a Londra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

E Empoli

A Ancona

R Roma

