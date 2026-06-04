Tremare dal freddo
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Tremare dal freddo' è 'Rabbrividire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tremare dal freddo
- Risposta: RABBRIVIDIRE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 5
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RRDE
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Rabbrividire? Quando fa molto freddo, il corpo spesso reagisce involontariamente. Le mani e le gambe possono tremare, e si può rabbrividire, sentendo un brivido che corre lungo la schiena. È una risposta naturale del nostro organismo per mantenere la temperatura corporea stabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tremare dal freddo: risposta da 12 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Tremare dal freddo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Rabbrividire. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.