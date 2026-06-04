Tremare dal freddo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Tremare dal freddo' è 'Rabbrividire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R A B B R I V I D I R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Tremare dal freddo

Tremare dal freddo Risposta: RABBRIVIDIRE

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 5

5 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R R D E

Inizia con: R

R Finisce con: E

Perchè la soluzione è Rabbrividire? Quando fa molto freddo, il corpo spesso reagisce involontariamente. Le mani e le gambe possono tremare, e si può rabbrividire, sentendo un brivido che corre lungo la schiena. È una risposta naturale del nostro organismo per mantenere la temperatura corporea stabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tremare dal freddo: risposta da 12 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tremare dal freddo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Rabbrividire. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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