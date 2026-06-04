Tremare dal freddo

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Tremare dal freddo' è 'Rabbrividire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RABBRIVIDIRE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Tremare dal freddo
  • Risposta: RABBRIVIDIRE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RRDE
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Rabbrividire? Quando fa molto freddo, il corpo spesso reagisce involontariamente. Le mani e le gambe possono tremare, e si può rabbrividire, sentendo un brivido che corre lungo la schiena. È una risposta naturale del nostro organismo per mantenere la temperatura corporea stabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tremare dal freddo: risposta da 12 lettere

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