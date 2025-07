La consonante che fa tremare la lingua nei cruciverba: la soluzione è Erre

Home / Soluzioni Cruciverba / La consonante che fa tremare la lingua

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La consonante che fa tremare la lingua' è 'Erre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERRE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Erre: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Erre? La parola ERRE rappresenta la lettera R, spesso associata al suono vibrante e deciso che può far tremare la lingua quando si pronuncia. È una consonante importante nell’alfabeto italiano, usata in molte parole quotidiane. La sua pronuncia richiede attenzione e controllo, diventando simbolo di forza e carattere nel linguaggio scritto e parlato. Conoscere l’ERRE è fondamentale per parlare e scrivere correttamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fa tremareFa tremare le ginocchiaIl corto muscolo che fa muovere la linguaNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "La consonante che fa tremare la lingua" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

R Roma

R Roma

E Empoli

O C I S L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCOLIO" SCOLIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.