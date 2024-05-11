Freddo intenso

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Freddo intenso' è 'Gelo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GELO

Perchè la soluzione è Gelo? Quando le temperature scendono molto, si può avvertire un senso di freddo intenso che penetra nelle ossa. Questo gelo rende difficile muoversi e può far tremare anche nelle giornate più soleggiate, creando un’atmosfera di silenzio e calma, quasi surreale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Freddo intenso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gelo

La soluzione associata alla definizione "Freddo intenso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gelo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Freddo intenso

Freddo intenso Risposta: GELO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: G___

G___ Inizia con: G

G Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

G Genova E Empoli L Livorno O Otranto

La soluzione 'Gelo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Freddo intenso". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.