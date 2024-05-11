Freddo intenso
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Freddo intenso' è 'Gelo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GELO
Perchè la soluzione è Gelo? Quando le temperature scendono molto, si può avvertire un senso di freddo intenso che penetra nelle ossa. Questo gelo rende difficile muoversi e può far tremare anche nelle giornate più soleggiate, creando un’atmosfera di silenzio e calma, quasi surreale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Freddo intenso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gelo
La soluzione associata alla definizione "Freddo intenso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gelo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Freddo intenso
- Risposta: GELO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: G___
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Gelo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Freddo intenso". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un gustoso piatto freddo Può chiuderlo il freddo Freddo che agghiaccia Il tipico pomodorino sardo dalle striature verde intenso Freddo polare
Altre definizioni collegate
Con freddo: Chi è che si riscalda anche se non fa freddo
Con intenso: Si dice di intenso dolore