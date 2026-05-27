Li fa battere il freddo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li fa battere il freddo' è 'Denti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DENTI
Perchè la soluzione è Denti? Quando il freddo si fa sentire, spesso si stringono i denti per cercare di mantenere il calore. Questa reazione involontaria aiuta a proteggere il corpo e a ridurre la perdita di calore. È un modo naturale per affrontare le basse temperature e sentirsi un po’ più a proprio agio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Li fa battere il freddo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Denti
Se la definizione "Li fa battere il freddo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Denti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Li fa battere il freddo
- Risposta: DENTI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: D____
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Denti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li fa battere il freddo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con freddo: Chi è che si riscalda anche se non fa freddo