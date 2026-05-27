Li fa battere il freddo

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li fa battere il freddo' è 'Denti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENTI

Perchè la soluzione è Denti? Quando il freddo si fa sentire, spesso si stringono i denti per cercare di mantenere il calore. Questa reazione involontaria aiuta a proteggere il corpo e a ridurre la perdita di calore. È un modo naturale per affrontare le basse temperature e sentirsi un po’ più a proprio agio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li fa battere il freddo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Denti

Se la definizione "Li fa battere il freddo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Denti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Li fa battere il freddo
  • Risposta: DENTI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: D____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

D Domodossola
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Denti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li fa battere il freddo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Con freddo: Chi è che si riscalda anche se non fa freddo 