Li fa battere il freddo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li fa battere il freddo' è 'Denti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENTI

Perchè la soluzione è Denti? Quando il freddo si fa sentire, spesso si stringono i denti per cercare di mantenere il calore. Questa reazione involontaria aiuta a proteggere il corpo e a ridurre la perdita di calore. È un modo naturale per affrontare le basse temperature e sentirsi un po’ più a proprio agio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li fa battere il freddo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Denti

Se la definizione "Li fa battere il freddo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Denti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Li fa battere il freddo

Li fa battere il freddo Risposta: DENTI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: D____

D____ Inizia con: D

D Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Denti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li fa battere il freddo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.