Studia l età degli alberi

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Studia l età degli alberi' è 'Dendrocronologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DENDROCRONOLOGIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Studia l età degli alberi
  • Risposta: DENDROCRONOLOGIA
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 16
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 9
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DROOA
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Dendrocronologia? La dendrocronologia permette di scoprire l’età degli alberi analizzando gli anelli di crescita. Con questa tecnica si possono ottenere informazioni precise sulla storia naturale di un bosco o di un singolo albero, rivelando dettagli nascosti nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Studia l età degli alberi: risposta da 16 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Studia l età degli alberi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Dendrocronologia. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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