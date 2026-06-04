Studia l età degli alberi
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Studia l età degli alberi' è 'Dendrocronologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Studia l età degli alberi
- Risposta: DENDROCRONOLOGIA
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 16
- Vocali: 7
- Consonanti: 9
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DROOA
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Dendrocronologia? La dendrocronologia permette di scoprire l’età degli alberi analizzando gli anelli di crescita. Con questa tecnica si possono ottenere informazioni precise sulla storia naturale di un bosco o di un singolo albero, rivelando dettagli nascosti nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Studia l età degli alberi: risposta da 16 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Studia l età degli alberi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Dendrocronologia. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.