Studia l età degli alberi

Home / Soluzioni Cruciverba / Studia l età degli alberi

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Studia l età degli alberi' è 'Dendrocronologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D E N D R O C R O N O L O G I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Studia l età degli alberi

Studia l età degli alberi Risposta: DENDROCRONOLOGIA

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 16

16 Vocali: 7

7 Consonanti: 9

9 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D R O O A

Inizia con: D

D Finisce con: A

Perchè la soluzione è Dendrocronologia? La dendrocronologia permette di scoprire l’età degli alberi analizzando gli anelli di crescita. Con questa tecnica si possono ottenere informazioni precise sulla storia naturale di un bosco o di un singolo albero, rivelando dettagli nascosti nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Dendrocronologia' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Studia l età degli alberi: risposta da 16 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Studia l età degli alberi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Dendrocronologia. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'studia'